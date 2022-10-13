 بولندا تسجل 2360 إصابة جديدة بكورونا و22 حالة وفاة - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 2360 إصابة جديدة بكورونا و22 حالة وفاة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:22 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:22 ص
سجلت بولندا 2360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و22 حالة وفاة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و321 ألفا و200، وترتفع الوفيات إلى 117 ألفا و823 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 57 مليونا و15 ألفا و674 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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