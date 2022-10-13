رئيس مجلس الوزراء يتابع مشروع تطبيق الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ الدولي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية اليوم بمطار شرم الشيخ الدولي، موقف مشروع تطبيقات الهوية البصرية بالمطار، والجاري تنفيذه في إطار الاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ "Cop27".

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة استهدفت من خلال تنفيذ هذا المشروع، إيجاد هوية بصرية للمدينة تشرح مكوناتها بصورة مبسطة، إلى جانب التوصل إلى طابع خاص وعلامة مميزة لها، وذلك سعيًا للترويج للمدينة سياحيًا على نطاق عالمي.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المشروع يتضمن إتاحة ملصقات تحمل الهوية البصرية، ليس فقط داخل مطار شرم الشيخ، وإنما على سيارات الأجرة والتاكسي، وملابس السائقين، وكروت الفنادق، والأساور الخاصة بزوارها، ومراكب ولنشات النزهة، إلى جانب الميادين، الأعلام والخرائط بالشوارع، ولافتات المحلات، وشاشات العرض الإلكترونية.

وأوضح أن مدينة شرم الشيخ تشهد تحولًا هامًا لكونها تعد أيقونة السياحة المصرية ووجهة المؤتمرات العالمية، وذلك من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل المستدام واستخدام البدائل الصديقة للبيئة.