تونس تتوقع انفراجا في أزمة الوقود بداية من اليوم الخميس

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قالت الشركة التونسية لتوزيع البترول إنها تتوقع استعادة وتيرة التزود بالمحروقات الى نسقها العادي بداية من اليوم الخميس.

وقال مدير الشركة المملوكة للدولة خالد بتين إن الاضطراب الحاصل في الأسواق المحلية يعود إلى تعطل إفراغ شحنة وقود وصلت إلى ميناء بنزرت في الشمال.

وتشهد محطات الوقود زحاما شديدا منذ أيام بسبب النقص في مادة البنزين ولا يزال الوضع على حاله حتى صباح اليوم.

وقال مسؤولون إن الحكومة استخدمت المخزون الاحتياطي لسد النقص ومجابهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وصرحت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير، لإذاعة "موزاييك" الخاصة اليوم ، بأن محطات تزويد البنزين ستشهد تحسنا خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وفي منتصف سبتمبر الماضي أقرت تونس زيادة في أسعار الوقود هي الرابعة خلال عام 2022 في مسعى للحد من كلفة الدعم.