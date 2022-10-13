 الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للحد من الكوارث - بوابة الشروق
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الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للحد من الكوارث

بكين - أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 9:21 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 9:21 ص

أطلقت الصين، اليوم الخميس، قمرًا اصطناعيًّا جديدًا للحد من الكوارث وإدارة الطوارئ والرصد البيئي.

وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن عملية الإطلاق للقمر الصناعي "إس-إس ايه آر01" جرت من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال الصين، على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 سي.

وأوضحت أن القمر الصناعي الذي دخل في المدار المحدد مسبقًا، سيمكّن من الحصول على بيانات تصوير رادار تدعم أغراض الوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة وحماية البيئة، كما سيُستخدم في مجالات الموارد الطبيعية، والحفاظ على المياه، والزراعة والغابات والزلازل وغيرها.


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