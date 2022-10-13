دراسة تركية: تناول الشوكولاتة يقلل ألم واكتئاب الدورة الشهرية

تتسبب الدورة الشهرية لدى معظم السيدات في قدر كبير من الألم الجسدي والنفسي، وتلجأ النساء إلى تناول العقاقير المسكنة، ولكن دراسة تركية تقترح بديلا أحلى في المذاق، إذ تفيد بتأثير تناول الشوكولاتة الداكنة اليومي في الحد من آلام الدورة الشهرية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من جامعة منيسة سلال بيار التركية أجرى تجربة على 90 طالبة تمريض جامعية؛ لمعرفة تأثير الشوكولاتة على تخفيف ألم الدورة الشهرية.

وقام الفريق بإطعام 30 من الطالبات 40 جراما يوميا من الشوكولاتة الداكنة خلال الـ3 أيام السابقة لموعد الدورة الشهرية، بالإضافة إلى اليوم الأول منها.

وتوصلت الدراسة، بعد جمع استبيانات من الفتيات، إلى أن الشوكولاتة قللت الشعور بالألم، ليصبح بمقدار 5 من 10، بينما قللت الشعور بالاكتئاب بـ18%.

ويذكر أن الدراسة شملت مجموعتين من الفتيات لم يتناولن الشوكولاتة، ومن بين المجموعتين انسحبت 6 فتيات رغبة في تناول المسكنات، بينما لم تنسحب أى فتاة من مجموعة الشوكولاتة.

ودراسة سابقة أكدت قدرة مادة الفلافينويد الموجودة في الكاكاو على خفض ضغط الدم وبسط الشرايين بعد تناولها بـ3 ساعات، بينما تنصح الدراسة بالحصول على الكاكاو من الشوكولاتة الداكنة لا من حليب الشوكولاتة لاحتوائه على نسب قليلة من الكاكاو.