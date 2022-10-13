مدافع تشيلسي يتمنى المشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022

يأمل ريس جيمس، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، في أن لا تكون إصابته، التي تعرض لها في مواجهة فريقه أمام ميلان الإيطالي (فاز فريقه 2/ صفر) في دوري أبطال أوروبا، سيئة مع اقتراب كأس العالم قطر 2022.

واضطر اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 22 عاما، إلى مغادرة الملعب بعد ساعة ، لتزيد التكهنات والمخاوف بشأن غيابه عن المنتخب الإنجليزي قبل البطولة التي ستقام في قطر.

في الوقت الذي تعرض فيها أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول لكدمة في المباراة التي خسرها فريقه أمام أرسنال 2 / 3 يوم الأحد الماضي.

ولجأ جيمس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن المخاوف بشأن إصابته، وبينما لم يتمكن من تقديم أي جديد بشأن إصابته، لكنه يأمل في ألا يغيب لفترة طويلة.

وقال جيمس: "أمل ألا تكون سيئة ، تقديري لكل الرسائل، وأمتناني لكم جميعا".

ولم يكن جراهام بوتر، مدرب تشيلسي، متأكدا من مدى سوء إصابة جيمس، مشيرا إلى عدم قدرته على تقديم أي جديد بخصوص ذلك في انتظار إجراء المزيد من الفحوصات هذا الاسبوع.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الثلاثاء: "نأمل في أن ريس سيكون بخير، لدينا 24 أو 48 ساعة للتأكد من ذلك، لذلك من المبكر أن نتحدث عن أي شيء أكثر من ذلك".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.