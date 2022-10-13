 سماع دوي انفجارات في كييف - بوابة الشروق
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سماع دوي انفجارات في كييف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 6:06 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 6:06 ص

سُمع دوي انفجارات في منطقة كييف الأوكرانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام المحلية، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

ولم يتحدد الموقع الدقيق للقصف، وفقا لصحيفة "كييف إندبندنت".

وكان عمدة مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا، أولكسندر سينكيفيتش، قال إن القوات الروسية قامت بقصف مكثف للمدينة ليل الأربعاء/الخميس.

وأضاف سينكيفيتش أن القصف طال مبنى سكنيا من خمسة طوابق.

وأوضح أن رجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث.

ولا توجد معلومات متاحة عن الإصابات في الوقت الراهن. وقال سينكيفيتش إنه سيتم تقديم مزيد من المعلومات في الصباح.

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