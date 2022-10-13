بوتين وأردوغان يناقشان إنشاء مركز تركي للغاز

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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في كازاخستان، حيث ناقشا إنشاء محتملا لمركز تركي للغاز وتحقيق السلام في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال أردوغان قبل الاجتماع إن هدف أنقرة هو المساعدة على وقف "سفك الدماء" في أوكرانيا، وأن "يتسنى التوصل إلى سلام عادل عبر الدبلوماسية".

وأبحرت اليوم المزيد من سفن الحبوب بموجب اتفاق للعبور الآمن ساعدت تركيا في التوسط فيه.

وتعرضت منطقة كييف، وإن لم تكن العاصمة ذاتها، لضربات من طائرات مسيرة إيرانية الصنع صباح اليوم الخميس فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء عديدة من البلاد لرابع صباح على التوالي.

واستمر القصف الجوي جنوبي البلاد، بما في ذلك على ميكولايف، حيث تم تدمير مبنى سكني متعدد الطوابق.

كانت روسيا قد نفذت سلسلة هجمات صاروخية خلال الأسبوع الجاري على العاصمة الاوكرانية كييف ومدن أخرى.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجمات الروسية هي رد فعل على "الهجمات الإرهابية" ضد أرض روسية.

وجاءت الهجمات الروسية بعد انفجار وقع مطلع الأسبوع وألحق أضرارا بجسر مهم استراتيجيا، يربط بين شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا، والبر الرئيسي لها.