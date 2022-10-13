روسيا: لن نعترف بالنتائج الزائفة للتحقيقات المتعلقة بخط أنابيب نورد ستريم

أرسلت وزارة الخارجية الروسية، مذكرات احتجاج لسفراء ألمانيا والسويد والدنمارك، على خلفية تحقيقاتهم بشأن الانفجارات الغامضة التي تعرضت لها أنابيب غاز نورد ستريم 1 و2 تحت البحر.

وقالت الوزارة إن موسكو لن تعترف بأي "نتائج زائفة" للتحقيقات الغربية، ما لم يتم إشراك خبرائها فيها. وقد تم استدعاء السفراء الثلاثة بالفعل خلال الأيام الماضية.

وكان خطا نورد ستريم 1 و2 اللذان يمران من روسيا إلى ألمانيا قد تضررا بسبب انفجارات، مازالت مجهولة، وقعت أواخر الشهر الماضي، حيث وصفتها العواصم الأوروبية بحالات تخريب مشتبه بها.

وقد نفت موسكو تورطها في الحادث، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستفيد بصورة أكبر من الهجوم على البنية التحتية للطاقة.