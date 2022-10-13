الاتحاد البوليفي: يمكن لـ سافيو الامتثال أمام المحكمة من خلال تطبيق زووم

تحدث مارسيلو هاسينتوفيل رئيس المحكمة التأديبية التابعة للاتحاد البوليفي، والمنوط بالحكم في قضية اعتداء برونو سافيو على الحكم البوليفي، مؤكدًا أن لاعب الأهلي يمكنه الامتثال أمام المحكمة من خلال تطبيق زوم.

وتابع رئيس المحكمة التأديبية التابعة للاتحاد البوليفي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،لا أعلم أن برونو سافيو يلعب مع الأهلي، لكن أعلم جيدًا أن الأمر محط اهتمام الكثير من الإعلاميين الذين يتواصلوا معي كل يوم.

وأكمل رئيس المحكمة التأديبية، أتأسف لأنني لم أستطيع أن أعطي معلومات كافية ووافية عن القضية لأنها مازالت في التحقيقات، وعن مقارنة الحالة بقضية رودريجو أمارال لاعب ذا سترونجست البوليفي والذي تم إيقافه 3 أشهر، قال هاسينتوفيل:"القضيتين بين رودريجو أمارال وبرونو سافيو مختلفين، لأن مع أمارال كان الأمر به جهات أخرى وعوامل آخرى ضده، لكن برونو سافيو الفيصل في الأمر هو تقرير الحكم، لذلك الحالتين مختلفتين نهائيًا.