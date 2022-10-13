ألمانيا: تراجع ملحوظ في استهلاك الغاز بالمنازل والشركات الصغيرة

تراجع معدل استهلاك المنازل والشركات الصغيرة في ألمانيا، للغاز بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الماضية.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات في مدينة بون، اليوم الخميس، أن معدل الاستهلاك اليومي للغاز وصل في المتوسط إلى 571 جيجاوات/ساعة بتراجع بنسبة 29% مقارنة بنفس الأسبوع التقويمي في الفترة بين 2018 حتى 2021.

ولم تتضمن إحصائية الوكالة استهلاك الشركات الكبيرة للغاز.

من جهته، رأى رئيس الوكالة كلاوس مولر أن التراجع في استهلاك الغاز يرجع إلى الطقس الدافئ نسبيا الذي ساد في الفترة الأخيرة.

غير أن كلاوس أكد ضرورة الاستمرار في ترشيد الاستهلاك حتى في ظل انخفاض درجات الحرارة.