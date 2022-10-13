أمريكا: اهتمامنا لم يعد منصبا على جهود إحياء الاتفاق النووي مع إيران

أكدت الولايات المتحدة، أن تركيزها منصب على تسليط الضوء على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، وليس على إحياء الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن "إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ليس محور تركيزنا الآن"، مضيفا أن طهران لم تبد اهتماما يذكر بإحياء الاتفاق، وأن واشنطن تركز على كيفية دعم المحتجين الإيرانيين.

وأضاف برايس أن طهران أوضحت عدم استعدادها لإبرام صفقة نووية من خلال تمسكها بمطالب غير واقعية وتجاوز نطاق الاتفاق، قائلا "لم نسمع شيئا في الأسابيع الأخيرة يشير إلى أنهم غيروا موقفهم، ولذا فإن تركيزنا الآن ينصب على الشجاعة الملحوظة التي يظهرها الشعب الإيراني من خلال مظاهراته السلمية".