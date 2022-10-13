مدينة آنشان الصينية تطلب من السكان البقاء في منازلهم لاحتواء انتشار كوفيد-19

فرضت مدينة آنشان في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين إغلاقا على جميع المجمعات السكنية، وطلبت من السكان البقاء في منازلهم لاحتواء انتشار كوفيد-19، وفق بيان صادر عن الحكومة المحلية.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أنه يتعين على السكان الذين لديهم احتياجات طبية أو أي حالات طارئة أخرى الحصول على موافقة سلطات الحي لمغادرة المجمعات السكنية التي يقطنونها.



ووفقا للموقع الإلكتروني للحكومة المحلية، بلغ عدد سكان المدينة 33. 3 مليون نسمة بنهاية العام الماضي.



وتعد مدنية "آنشان" أحد مراكز صناعة الصلب في الصين.