 برلماني يطالب بتسريع وتيرة إجراءات تحفيز صناعة السيارات.. فيديو - بوابة الشروق
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برلماني يطالب بتسريع وتيرة إجراءات تحفيز صناعة السيارات.. فيديو


نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:44 م | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:44 م

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن صناعة السيارات في غاية الأهمية، ومن الضروري توفير مناخ استثماري مناسب لهذه الصناعة.

 

وأضاف فريد، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن الهدف من المجلس الأعلى للسيارات وضع سياسات تحفز هذه الصناعة.

 

وأوضح أنه من المفترض وجود تناغم بين المجلس الأعلى للسيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات حتى يعود بالفائدة على المستفيدين.

 

وأعرب عن تفهمه لوجهة نظر الحكومة فيما يخص إجراءات تحفيز صناعة السيارات، لكن في الوقت نفسه يرى ضرورة تسريع وتيرة تلك الإجراءات.

 

واختتم عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالإشارة إلى أن مجلس النواب سيناقش قانون المجلس الأعلى للسيارات الأسبوع المقبل، متوقعا صدروه قريبا. 


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