ليبيا: عقيلة صالح يدعو إلى عقد جلسة برلمانية الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعضاء المجلس لجلسة رسمية ستعقد الثلاثاء المُقبل بمقر المجلس في مدينة بنغازي شرقي البلاد.

ووفقا للدعوة التي نشرها الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، فإن الجلسة ستخصص لاستكمال مناقشة مشروع قانون المرتبات الموحد للعاملين في القطاع العام بالدولة الليبية، وكذلك مشروعي: قانون الأمن الداخلي، وقانون المحكمة الدستورية.

وكان نواب كشفوا عن عرض تقدم به صالح للنواب في آخر جلسة عقدها المجلس قبل نحو أسبوعين يخص صياغة قانون لاستحداث محكمة دستورية يختار المجلس أعضاءها البالغ عددهم ثلاثة عشر، وتحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. الأمر الذي لاقى موجة من الرفض في الغرب الليبي، واتهامات لصالح بالالتفاف على قرار الجمعية العمومية بالمحكمة العليا الصادر في أغسطس الماضي والخاص بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد 5 سنين من تعطيلها.

يذكر أن مجلس النواب صوت الشهر الماضي على تكليف المستشار، عبد الله أبو رزيزة برئاسة المحكمة العليا، خلفا لرئيسها السابق، محمد الحافي، الذي سلم مهامه للرئيس الجديد.

ولم يتمكن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حتى الآن من التوافق على قاعدة دستورية تنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي، كما يستمر في البلاد الصراع بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة، فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة، عبد الحميد الدبيبة.