هونج كونج تعتزم رفع المزيد من قيود مكافحة كورونا بداية من الخميس المقبل

تعتزم هونج كونج رفع المزيد من القيود المتعلقة بمكافحة انتشار مرض "كوفيد -19"، كما ستسمح بإقامة العروض الحية وممارسة الرقص في الأماكن المغلقة، اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

وفي الوقت نفسه، تبحث حكومة هونج كونج حاليا زيادة الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع في الأماكن العامة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يتم السماح لزائري المنتزهات الترفيهية بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة، على الرغم من أنه سيُطلب من الأشخاص الذين يرغبون في الرقص في الأماكن المغلقة ارتداء الكمامات، كما سيُطلب من الفنانين الذين يقومون بالأداء أن يخضعوا لاختبارات كورونا بصورة متكررة، وأن يظلوا بعيدا عن الحاضرين أثناء العروض التي يقدمونها.

وقد يتم أيضا تخفيف الحد الاقصى للعدد المسموح به في التجمعات العامة، بحيث سيمكن لما يصل إلى أثني عشر شخصا أن يلتقوا ببعضهم البعض، بدلا من لقاء أربعة أفراد فقط في الوقت الحالي.