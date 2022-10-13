إسماعيل هنية عن إعلان مصالحة الفصائل الفلسطينية بالجزائر: فليحزن الكيان الصهيوني

أعرب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن سعادته البالغة بالتوقيع اليوم الخميس، في العاصمة الجزائرية على "إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية الفلسطينية"، فيما التزمت حركة فتح بتنفيذه.

وقال هنية، في كلمة مقتضبة بعد مراسم التوقيع على "إعلان الجزائر"، إن "هذا اليوم يوم أفراح لكل الشعب الفلسطيني، لكنه هو يوم حزن في الكيان الصهيوني.. فليحزن الكيان الصهيوني".

من جانبه، قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن "الفلسطينيين يفتخرون بهذا الإعلان"، مؤكدا التزام الحركة بتنفيذه حتى لا يبقى حبرا على ورق لاجتثاث ما وصفه بـ" السرطان الخبيث".

من جهته، هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الفلسطينيين بهذا " اليوم التاريخي"، معربا عن أمله في قيام دولة فلسطينية كاملة الأركان قريبا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وتوجه تبون، بالشكر للمسؤولين الفلسطينيين لأنهم "لبّوا رغبة الشعبين الفلسطيني والجزائري في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية".