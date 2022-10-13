بايدن: نتيجة التصويت في الأمم المتحدة رسالة واضحة إلى روسيا

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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّ الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة أرسلت "رسالة واضحة" إلى الكرملين بتصويتها الأربعاء بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين انضمام مناطق أوكرانية للاتحاد الروسي.

وقال بايدن في بيان إن "الرهانات في هذا النزاع واضحة للجميع، والعالم أرسل رسالة واضحة ردّاً على ذلك: لا يمكن لروسيا أن تمحو من الخريطة دولة ذات سيادة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الأربعاء، انضمام أربع مناطق أوكرانية إلى الاتحاد الروسي واعتبرته "غير قانوني"، بعد أن استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.

ودعا القرار جميع الدول إلى عدم الاعتراف بهذه الخطوة، مما يعزز العزلة الدبلوماسية الدولية لموسكو منذ غزوها لجارتها.

وصوتت مصر، بجانب 142 دولة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة البالغ عددها 193، لصالح القرار الذي أكد أيضاً على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً.

وانضمت 4 دول فقط إلى روسيا في التصويت ضد القرار، وهي سوريا ونيكاراجوا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا.

وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت منها الصين الشريك الاستراتيجي لروسيا، والهند وجنوب إفريقيا وباكستان، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الأمريكية الكبيرة.

ولم تقدم بعض الدول تصويتا نظرا لتغيبها عن حضور الجلسة منها إيران وأذربيجان وفنزويلا.

وقالت بعثة المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة، إنها دعمت قرار إدانة روسيا لـ"التزامنا بالقانون الدولي، وتأييد الحلول السلمية لأزمة أوكرانيا".

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للدول التي صوتت لصالح القرار الأممي.

وقال زيلينسكي في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "العالم قال كلمته.. محاولة الاتحاد الروسي لضم الأراضي لا قيمة له ولن يتم الاعتراف به من جانب الدول الحرة"، مضيفا: "أوكرانيا سوف تستعيد كل أراضيها".