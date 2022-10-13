محكمة إسبانية تجمد أصول قناة بي إن القطرية في خلاف بشأن سداد حقوق تلفزيونية

جمدت محكمة في مدريد أصولا لقناة "بي إن سبورتس" القطرية بقيمة أكثر من 50 مليون يورو (7ر48 مليون دولار) بعدما طلب الدوري الأسباني لكرة القدم "لا ليجا" الإجراء خلال خلاف بشأن حقوق بث تلفزيونية غير مدفوعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ويغطي هذا المبلغ مديونية "بي إن" بعد عدم سدادها فاتورة حقوق بث المباريات بالدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفقا لنسخة من الحكم قدمها "لا ليجا".

ويدور النزاع القانوني في سياق صراع بين خافيير تيباس رئيس "لا ليجا" وناصر الخليفي المدير العام لقناة "بي إن"، الذي يشغل أيضا منصب رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

واتخذ تيباس موقفا معارضا مرارا لنموذج الأداء المالي لباريس سان جيرمان، مشيرا إلى أنه مبني على الإنفاق المفتوح بما يتعارض مع قواعد التعامل المالي النظيف الصارم التي يتعين على الأندية الإسبانية الالتزام بها.

وبحسب الحكم، وافقت المحكمة على تجميد أصول "بي إن" بسبب خطر عدم إمكانية استعادة التمويل.

وذكر "لا ليجا" في بيان عبر البريد الإلكتروني "إن لا ليجا يهدف من خلال الإجراء الوقائي إلى المطالبة، وبضمان الالتزام بعقوده الخاصة بالمواد الصوتية المرئية".