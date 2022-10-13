كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

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أعلنت كوريا الجنوبية واليابان عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان العامة للجيش قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع مجهول باتجاه بحر اليابان".

بدوره، أكد خفر السواحل الياباني سقوط الصاروخ، ودعا السفن الموجودة في المنطقة لعدم الاقتراب من مكان سقوط الصاروخ والاتصال بالسلطات في حال عثورها على حطام الصاروخ.

ولم يكشف الجانب الياباني عن المزيد من التفاصيل، حيث تستمر وزارة الدفاع بجمع المعلومات عن إطلاق الصاروخ.

يذكر أن كوريا الشمالية قامت بأكثر من 20 تجربة صاروخية منذ بداية العام الجاري.