الجزائر تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الجزائر، اليوم الأربعاء، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و722 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و348 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.

وأوصت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب "كورونا" عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.