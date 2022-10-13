انتيتوكونمبو لا يشعر بالقلق إزاء تراجع نتائج ميلواكي قبل انطلاق موسم السلة الأمريكي

لا يشعر اللاعب جيانيس انتيتوكونمبو بالقلق إزاء النتائج المتواضعة التي حققها فريقه ميلواكي بكس خلال فترة الإعداد للموسم الجديد من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، لكنه يرغب في حدوث تحسن في العادات الخاصة بالفريق.

وخسر بكس جميع المباريات الخمس التي خاضها خلال فترة الإعداد، وأخرها الخسارة أمام بروكلن نتس 97 /107 أمس الأربعاء، في المباراة التي شهدت تسجيل انتيتوكونمبو 24 نقطة و14 متابعة.

وقال انتيتوكونمبو "الأمر لا يقلقني، ما يقلقني هي عاداتنا وتكوين عادات جيدة".

وأضاف "في الوقت الحالي صوتنا ليس عاليا بما يكفي، لسنا في عجلة من أمرنا بشكل كاف، لسنا متعطشين بشكل كاف، ولكن في نهاية المطاف، إنها فترة إعداد للموسم ، لدينا الموسم الاعتيادي بأكمله لاكتشاف أنفسنا".

وأشار "الموسم لن يكون سهلا، أعتقد أنه في بعض الآحيان عقلك ينسى وتعتقد أن الأمور ستكون سهلة، لكني أشعر على المستوى الشخصي أن علينا الخروج والتعبير عن أنفسنا واللعب بقوة".

وختم انتيتوكونمبو بالقول "تكوين عادات جيدة، اللعب من أجل التطور، اللعب من أجل الفريق، وكفريق علينا أن نكون متعطشين، علينا أن نلعب سويا وأن ندافع بشكل أفضل".