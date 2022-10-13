أمير قطر يصل إلى تركيا في زيارة عمل

وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى مدينة اسطنبول التركية، مساء اليوم الخميس، في زيارة عمل يترأس خلالها والرئيس رجب طيب أردوغان اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وذكر بيان نشرته دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، أن الاجتماع سيستعرض العلاقات التركية القطرية بجميع جوانبها، والخطوات الممكن اتخاذها لتعميق وتطوير التعاون الثنائي.

ويتوقع أن يتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، فضلًا عن العلاقات الثنائية بين تركيا وشريكتها الاستراتيجية قطر.

وقال سفير قطر لدى أنقرة، محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، في تصريحات للأناضول اليوم الخميس، إن من المرتقب "توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات وقطاعات حيوية" خلال الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية في إسطنبول غدا الجمعة.

​​​​​​​ويبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ملياري دولار، وسط مساعي لزيادته إلى 5 مليارات دولار.

وقال بن جاسم إنه "منذ أن تأسست اللجنة الاستراتيجية العليا عام 2014، كانت إحدى أهم أولوياتها رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وتعد قطر ثالث أكبر مستثمر أجنبي في تركيا حيث تصل قيمة استثماراتها هناك إلى مليارات الدولارات.