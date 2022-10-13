ألمانيا: ضم روسيا مناطق أوكرانية خطر على الجميع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت ألمانيا اليوم الأربعاء إن ضم روسيا مناطق أوكرانية يمثل خطرا على الجميع.

يأتي ذلك قبل الجلسة الطارئة التي تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدها اليوم الأربعاء للتصويت على قرار يدين ضم روسيا مناطق من أوكرانيا.

وقال الدبلوماسي الألماني ميشائيل جايسلر، من بعثة ألمانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة اليوم:" اليوم أوكرانيا غدا يمكن أن يكون أي واحد منا. إن المساواة السيادية ووحدة الأراضي لكل دولة منا ستكون تحت رحمة جارنا".

ورأى جايسلر أن جميع الدول ملزمة برفض الاستفتاءات الزائفة لعمليات الضم التي قامت بها موسكو بالمخالفة للقانون.

ويعتبر تصويت اليوم بمثابة اختبار للمزاج العالمي حيال حرب روسيا في أوكرانيا المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة التصويت غير ملزمة على صعيد القانون الدولي لكنها يمكن أن لها قوة سياسية وأخلاقية.

يذكر أنه نظرا للعدد الكبير للمتحدثين خلال الجلسة، من الممكن ألا يتم إجراء التصويت قبل غد الخميس.