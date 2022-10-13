أيرلندا: زيادة معدلات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي

أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الخميس، زيادة معدلات السحب النقدي للمستهلكين من ماكينات الصراف الآلي في أيرلندا بسبب ارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات البنك المركزي الأيرلندي القول إن قيمة المسحوبات من ماكينات الصراف الآلي زادت بنسبة 7% خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضي إلى يونيو الماضي، وهو ما يتناسب مع معدل الزيادة في أسعار المستهلك.

وقال ديفيد كرونين ونايل ماك نريني، في تقرير اقتصادي نشر اليوم، إنه في حين تزيد القيم الإسمية للمسحوبات، فإن القيمة الحقيقية مستقرة نسبيا منذ خريف 2021، وهو ما يشير إلى أن الاحتياجات النقدية للمستهلكين بسبب التطورات التضخمية.

يذكر أن معدل التضخم في أيرلندا بلغ خلال يونيو ويوليو الماضيين 9.1% وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 4 عقود، قبل أن يتراجع إلى 8.2% خلال الشهر الماضي. ويتوقع المحللون أن يكون متوسط معدل التضخم خلال العام الحالي 8% وخلال العام المقبل 6.3% بحسب تقديرات البنك المركزي المنشورة في الأسبوع الماضي.