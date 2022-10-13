شركة شل: الغاز في النرويج يتدفق بصورة طبيعية عقب تهديد كاذب

قالت شركة "شل بي إل سي" للطاقة، إن الغاز يتدفق بصورة طبيعية عقب تهديد كاذب في محطة "نيهامنا" النرويجية لمعالجة الغاز في وقت سابق من اليوم الخميس.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه تم استدعاء الشرطة إلى موقع "أورمين لانج" للتحقيق في تهديد محتمل، لكنها قالت إنها لم تجد أي دليل على التهديد.

وكانت الشرطة في النرويج قد قالت، في وقت سابق، إن "الموقف" في موقع "أورمين لانج" أصبح "واضحا"، بعدما أعلنت السلطات أنها تتعامل مع "وضع مبهم" فيه.

وأضافت الشرطة أن الحرس الوطني النرويجي لديه حراسة في الموقع، وأنها في طريقها إلى مكان الحادث مصحوبة بإمدادات.

ويعد حقل "أورمين لانج" ومحطة "نيهامنا" مرفقين رئيسيين ومصدرين رئيسيين لإمدادات النرويج إلى أوروبا.

وينتج مشروع "أورمين لانج" في المياه العميقة قبالة سواحل النرويج الغاز الطبيعي من أعماق بحر النرويج، ويضخه إلى اليابسة إلى محطة المعالجة في نيهامنا بمقاطعة موره ورومسدال.

وتقول شركة "شل بي إل سي" على موقعها الإلكتروني إن المحطة النرويجية تمد المملكة المتحدة بحوالى 20% من الغاز.

ونقلت صحيفة "داجينس نايرينجسليف" النرويجية اليومية، في وقت سابق، عن العمدة المحلي قوله إنه تم إخلاء الموقع بالكامل.

وتشعر السلطات في أوروبا بالقلق الشديد بشكل خاص بعد "وقوع تفجيرات" مؤخرا في خطوط أنابيب نورد ستريم القادمة من روسيا.

وهناك بالفعل تدقيق متزايد حول البنية التحتية للطاقة في المنطقة بعد الانفجارات الأخيرة في بحر البلطيق.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، من أن جميع البنى التحتية للطاقة في العالم معرضة للخطر بعد "تخريب" نورد ستريم.