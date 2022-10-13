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بوتين: مستعدون لتشكيل مركز كبير للغاز بتركيا وتوزيعه على الدول الأخرى

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 1:49 م | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 1:49 م

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل، وقد تبين أن أنقرة هي "الشريك الأكثر موثوقية".

ونقلت قناة "آر تي عربية" عن بوتين القول، "إننا مستعدون لتشكيل مركز كبير للغاز بتركيا وتوزيعه على الدول الأخرى"، وأضاف: "اتفقنا مع شركة جازبروم على بناء نظام جديد لنقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا".

وجاءت التصريحات خلال لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش انعقاد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، بجمهورية كازاخستان.

وكان الرئيس التركي قال في وقت سابق اليوم، قبل ساعات من لقاء نظيره الروسي في كازاخستان، إن بلاده تسعى للمساعدة في وقف "إراقة الدماء" في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من العوائق الصعبة.

وأضاف: " هدفنا المساعدة في وقف إراقة الدماء في أقرب وقت ممكن من خلال الحفاظ على الزخم الذي تم إحرازه على الرغم من الصعوبات في الميدان".


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