ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا مع دخول الشتاء

تخلصت أوروبا من شبح دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الغاز الطبيعي، في حين أن مستودعات التخزين شبه فارغة نتيجة خفض أو وقف الإمدادات الروسية طوال أغلب شهور الصيف الماضي. ونجحت أوروبا في تكوين مخزون كبير من الغاز الطبيعي خلال الشهور الماضية اعتمادا على مصادر بديلة للغاز الروسي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مستودعات الغاز الطبيعي في أوروبا ممتلئة بنسبة وصلت إلى 56ر91% حتى يوم الثلاثاء الماضي وهو أعلى معدل لملء المستودعات وفق متوسط الملء طوال السنوات العشر الماضية. ومن المنتظر وصول نسبة الملء مع بداية تشرين الثاني/نوفمبر القادم إلى 95% وهو رقم لم يتم تسجيله سوى في عامين اثنين فقط طوال السنوات العشر الماضية.



يذكر أن الحصول على الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف الدائ في في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسهل منه خلال شهور الشتاء الباردة. كما أن سعر الغاز الطبيعي من المصادر البديلة للغاز الروسي أعلى كثيرا.