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مصر
اختتام أعمال اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان
مدير كلية طب القوات المسلحة: ندرب الطلاب في مستشفيات بكليات الطب العالمية
مدير كلية الدفاع الجوي: نعمل على خلق جيل قادر على تحمل المسئولية وخدمة الوطن
مدير الكلية الجوية: الضباط الجدد جاهزون أن يكونوا إضافة للقوات الجوية
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وزير الإسكان الأردني لـ«الشروق»: بحثنا في الاجتماع الوزراي العربي توفير السكن الملائم والتنمية المستدامة
الحكومة الفرنسية تنتقد تعديلين للبرلمان الفرنسي بشأن الموازنة
بوتين وأردوغان يناقشان إنشاء مركز تركي للغاز
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باشاك شهير وفياريال يتأهلان للأدوار الإقصائية في دوري المؤتمر الأوروبي
وزيرا الرياضة والثقافة ورئيس الدولي للرماية يشهدون افتتاح بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية
موراي يهزم كاشين ويتأهل لدور الثمانية ببطولة خيخون للتنس
رأي
فن
حقق 30 ألف جنيه.. حظك اليوم يبدأ المنافسة على شباك التذاكر من المركز الرابع
تفاصيل عرض شقة سمير صبري للبيع: نزاع بين الورثة
صلاح الجهيني ينشر بوستر فيلم «المطاريد»
سلوى عثمان: والدي صحته تحسنت بشكل كبير ويخضع لجلسلات العلاج الطبيعي
مال وأعمال
أعمال
مواطن
وزيرة التخطيط تؤكد أهمية استعداد النظم الصحية للآثار الناجمة عن تغير المناخ
وزير قطاع الأعمال: تطوير شامل لشركات الغزل والنسيج للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات
لقاءات مهنية وإعلامية خلال مشاركة مصر في معرض IMEX AMERICA بمدينة لاس فيجاس
حوادث وقضايا
تموين الإسكندرية: ضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم في طريقه للسوق السوداء
عبث في أغراضه.. مقتل طفل على يد زوج أمه بالغربية
ضبط موظف استولى على مبلغ مليون جنيه من 4 مواطنين لتوظيفها بتجارة السيارات
صياد يطعن زوج ابنته بالسكين لخلافات مالية بينهما
تليفزيون
مصطفى بكري: قسما بالله لو حصل حاجة في البلد تاني ما هنلاقي رغيف العيش
الأحد 16 أكتوبر.. علاء مرسي يكشف لـ واحد من الناس أدق أسرار حياته
إبراهيم عيسى: المواطن الناضج هو الثروة الحقيقية للدولة
في يوم الفتاة.. سهير جودة تنصح البنات بالقراءة والاستمتاع بحفلات الموسيقى