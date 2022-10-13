محافظ الأقصر يناقش آخر مستجدات التغيرات المكانية وتقنين أراضي الدولة

ناقش المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف الحالي لملفي المتغيرات المكانية وتقنين أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستقبال بالمواطنين والتيسير عليهم، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة من المواطنين مع مراعاة البُعد الاجتماعي.

وأكد "ألهم"، أن المناقشة كانت بحضور بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، وتم التأكيد على عدم السماح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات الواقعة على أملاك الدولة.

وأشار "ألهم"، إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتربية والتعليم، وإدارة المواقف، وزيادة عدد السيارات خط الأقصر – طيبة، والموافقة على خطوط سير جديدة بين الأقصر – الوادي الجديد، والأقصر – الطور والعكس، وكذلك الموافقة على خط سير الأقصر – حاجر خزام.