 الدنمارك تسجل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات - بوابة الشروق
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الدنمارك تسجل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:23 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:23 ص

سجلت الدنمارك 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و361 ألفا و575 إصابة، والوفيات إلى 7207.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و198 ألفا و790 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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