نقيب الأشراف: حرق متطرفين صهاينة لنسخ من القرآن بالخليل استفزازا لمشاعر المسلمين

أدان نقيب الأشراف محمود الشريف، بشدة قيام متطرفين من الكيان الصهيوني بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها بمدينة الخليل بفلسطين.



وأعرب نقيب الأشراف، في بيان اليوم الخميس، عن رفضه لمثل هذه الممارسات التي تغذي مشاعر الكراهية، وتعد استفزازا وتجريحًا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض، مشددا على رفضه المساس بالثوابت والمُعتقدات الدينية أياً كانت.



وأكد أن الزج بها يعد ممارسات استفزازية، داعيا إلى وقف الأعمال المرفوضة التي تسيء للمقدسات، مشيرا إلى أن المولى عز وجل تكفل بحفظ كتابه الكريم فقال عز وجل "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".