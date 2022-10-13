المحكمة العليا في أمريكا ترفض التدخل في نزاع تعيين محقق خاص في وثائق ترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أنها لن تتدخل في المعركة الدائرة بين وزارة العدل والرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب صحيفة لوس انجليس تايمز الأمريكية اليوم الخميس.

وجاء الإعلان عن القرار دون أي اعتراض.

وطلب ترامب من المحكمة العليا الأسبوع الماضي، التدخل للسماح لمحقق خاص بفحص ما يقرب من 100 سجل سري تم العثور عليها خلال تفتيش منزله في فلوريدا، بقرار قضائي، أوائل أغسطس الماضي الماضي.

وتحقق وزارة العدل في مزاعم احتفاظ ترامب بمعلومات سرية وسرقة وثائق حكومية وعرقلة سير العدالة.

وكانت دائرة محكمة الاستئناف الأمريكية الحادية عشرة وافقت على استئناف عاجل لقرار قاضي مقاطعة اتحادية بتعيين محقق خاص في القضية.