هجمات روسية جديدة على أوكرانيا

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قال الجيش الأوكراني إن إقليمي زابوريجيا وميكولايف تحملا وطأة أحدث جولة من الهجمات الروسية اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن الهجمات الروسية استهدفت العديد من المباني السكنية ومرافق بنية تحتية مدنية. وذكرت أن روسيا شنت ثلاث هجمات صاروخية وأربع ضربات جوية وأشارت إلى 10 حالات تم فيها استخدام قاذفات صواريخ متعددة.

كما وردت تقارير عن استخدام الروس طائرات عسكرية مسيرة، إيرانية الصنع، تم إسقاط 10 منها. كما ورد تقرير عن الاستيلاء على اثنتين.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصادر مستقلة.