مجلس النواب العراقي يبدأ التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية

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بدأ مجلس النواب العراقي، منذ قليل، التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

ويجتمع أعضاء البرلمان العراقي اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، قبل الجلسة البرلمانية المرتقبة.

ومنذ انتخابات أكتوبر الماضي، فشلت القوى السياسية في اختيار رئيس للوزراء.

وكان مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قد أوضح الثلاثاء الماضي أن الجلسة البرلمانية المقررة اليوم سيكون لها "بند واحد على جدول الأعمال، وهو انتخاب رئيس الجمهورية".