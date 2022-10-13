انقطاع خدمة الإنترنت عن عدد كبير من المشتركين في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، منذ قليل، انقطاع خدمة الإنترنت عند عدد كبير من المشتركين.

وأوضح مصدر بالشركة المصرية للاتصالات، أن الخدمة توقفت في عدد كبير من المناطق بالأقصر، وذلك بسبب بعض التحديثات التي تجريها الشركة بالشبكات، مشيرا إلى أن الهدف من التحديث يأتي في إطار استراتيجية الشركة وعمليات التحديث المستمرة لتحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق" أن أعمال التحديث أثرت على الخدمة بشكل كبير في الأقصر، منبهًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال في تمام الساعة السابعة صباح اليوم الخميس، ومن المحتمل عودة الخدمة قبل ذلك أيضًا.

وأكد أن أعمال التحديث تأتي ضمن خطط تطوير البنية التحتية بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للعملاء.