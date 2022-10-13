روبرت كوخ يسجل تراجعا طفيفا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس تسجيل تراجع طفيف في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بما كان عليه أمس.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 8ر793، فيما كان يبلغ أمس 9ر799.

وكان هذا المعدل يبلغ 4ر462 قبل أسبوع، فيما كان يبلغ قبل شهر 9ر229.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر الخاص بالمعهد لا ينقل سوى صورة غير مكتملة عن الوضع الحالي للعدوى بفيروس كورونا في ألمانيا. ويفترض خبراء منذ فترة أن هناك عددا كبيرا من حالات الإصابة لا يتم تسجيلها لدى المعهد، لاسيما لأن ليس جميع المصابين يجرون اختبار الكشف عن الإصابة (بي سي آر).

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 145 ألفا و213 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 176 حالة وفاة.

يذكر أنه تم تسجيل 132 ألفا و494 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا 87 حالة وفاة خلال يوم واحد.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 34 مليونا و403 آلاف و129 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها أو تسجيلها.