سكرتير عام الناتو يحذر من استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا

حذر السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، من استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج - في مؤتمر صحفي نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية مقتطفات منه - إنه لن يكشف عن رد التحالف المحتمل في مثل هذه الحالة، لكنه قال إنه ستكون هناك عواقب وخيمة.

وأشار إلى أن الظروف التي قد يستخدم فيها حلف الناتو أسلحة نووية بعيدة للغاية - على حد قوله- ، مضيفا أن الخطاب النووي لروسيا يعد خطيرا ومتهورا.

وتابع أن روسيا تعلم أيضا أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها أبدا، مؤكدا أن الغرض الأساسي من الردع النووي لحلف الناتو هو الحفاظ على السلام وصد العدوان.

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم أعلن الحلفاء بقيادة الناتو عن تسليم أسلحة دفاع جوي متطورة إلى كييف.