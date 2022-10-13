الاتحاد البوليفي: سافيو تقدم باعتذار رسمي للحكم وسيتم أخذ الأمر في الإعتبار وقت إصدار الحكم

قال مارسيلو هاسينتوفيل رئيس المحكمة التأديبية التابعة للاتحاد البوليفي، والمنوط بالحكم على قضية برونو سافيو، أن القضية مازالت قيد التحقيقات، وأن اللاعب أمامه فرصة خلال أسبوعين للاستئناف أو الامتثال أمام جهات التحقيق، وإن لم يحدث ذلك سيتم إتخاذ الحكم خلال هذه الفترة.

وتابع رئيس المحكمة التأديبية التابعة للاتحاد البوليفي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، اللاعب لم يمتثل لطلب جهات التحقيق بالخضوع للتحقيق في الأمر، سافيو لم يمثل أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، القضية مفتوحة في الوقت الحالي لذلك لن استطيع الحديث عن العقوبة التي من الممكن أن توقع على اللاعب، لكنه سيعرض بعض الامور التي حدثت من خلال التواصل مع اللاعب في مصر أو وكيله.

وعن رفع العقوبة للاتحاد الدولي، قال رئيس المحكمة التأديبية، أعضاء المحكمة التأديبية لن يدلوا بأي تصريحات حول قضية سافيو، لا يمكنني الحديث عن اللاعب لا يمكنني توضيح أي شيء يخص رفع العقوبة بعد إصدارها للاتحاد الدولي، لأن هذا سيكون حكم مسبق على الأمر".

وأتم هاسينتوفيل ، هذه حقيقة سافيو تقدم باعتذار رسمي للحكم مع ممثله القانوني، وهذا سيتم أخذه في الاعتبار وقت إصدار الحكم .