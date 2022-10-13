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كندا تسجل 3836 إصابة جديدة و62 وفاة بكورونا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:25 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:25 ص

سجلت كندا 3836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و62 حالة وفاة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و309 آلاف و992 إصابة، وارتفعت الوفيات إلى 45 ألفا و724.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 90 مليونا و666 ألفا و828 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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