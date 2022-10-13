إيطاليا تسجل 47 ألفا و754 إصابة جديدة بكورونا و69 وفاة

سجلت إيطاليا 47 ألفا و754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و69 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 22 مليونا و944 ألفا و496، والوفيات إلى 177 ألفا و719.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 141 مليونا و28 ألفا و497 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.