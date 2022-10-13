نتفليكس تطلق الشهر المقبل خدمة باشتراك مخفض تقوم على زيادة مساحة الإعلانات

تعتزم شركة منصة بث الأفلام عبر الإنترنت "نتفليكس" إطلاق خدمة جديدة باشتراك مخفض تبث إعلانات داخل الأفلام.

وتحمل الخدمة الجديدة اسم "بيسيك ويز ادفيرتس" (أساسي مع إعلانات)، وتصل قيمة الاشتراك فيها في السوق الأوروبية 99ر4 يورو (84ر4 دولار) شهريا، في حين يصل السعر في الدول الأخرى إلى ما يعادل 99ر4 يورو شهريا بالعملات المحلية. ولكن المشتركين سيضطرون إلى مشاهدة إعلانات أثناء مشاهدة الأفلام والعروض، وهو عيب غير موجود في الخدمة الرئيسية لنتفليكس.

ومن المقرر بدء تقديم الخدمة الجديدة اعتبارا من يوم 3 نوفمبر المقبل، في أستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وإسبانيا والولايات المتحدة.

وقالت نتفليكس في بيان: "باختصار، توفر خدمة بيسيك ويز أدفيرتس كل ما يعشقه الناس في نتفليكس ولكن بأسعار مخفضة". في الوقت نفسه، أشارت الشركة الأمريكية إلى أن بعض العروض التي تقدمها الخدمة الرئيسية قد لا تكون متاحة على الخدمة المخفضة.

وأعلنت نتفليكس عن هذه الخدمة المخفضة قبل حوالي ستة أشهر.