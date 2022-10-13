 وزير الاتصال الجزائري يدعو إلى رفع جهود وإمكانيات المنظومة الإعلامية العربية - بوابة الشروق
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وزير الاتصال الجزائري يدعو إلى رفع جهود وإمكانيات المنظومة الإعلامية العربية

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 3:05 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 3:05 ص

أكد وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني ضرورة رفع جهود وإمكانيات المنظومة الإعلامية العربية وتمكينها من إيصال رسالتها إقليميا ودوليا، مشددا على أهمية الإعلام في خدمة القضايا العربية.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمتها الإذاعة الجزائرية، اليوم، بالجزائر العاصمة، وحملت عنوان "دور الإعلام العربي في ترقية مسعى لم الشمل العربي وتعزيزه".
وأوضح بوسليماني أن الإعلام يعد من أهم أدوات السياسة الخارجية للدول ووسيلة بالغة الأهمية في صياغة الرأي العام، داعيا وسائل الإعلام العربية إلى العمل على تقريب وجهات النظر، وتعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل بلوغ الغاية المثلى في لم الشمل العربي، الذي دعا إليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منذ إعلانه عن استضافة الجزائر للقمة العربية.

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