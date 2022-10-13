 إزالة 110 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 8689 مترا بكفرالشيخ - بوابة الشروق
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إزالة 110 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 8689 مترا بكفرالشيخ

محمد نصار:
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 7:52 م | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 7:52 م

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على إستمرار الحملات ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفيين، مؤكداً أنه تم إزالة 21 حالة تعد بمركز بلطيم على مساحة 3181 متراً، بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مؤكداً أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثالثة 110 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 8689 متراً.

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