فوز نقيب أطباء الوادي الجديد وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتزكية في انتخابات التجديد النصفي

تشهد نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، توافد الأطباء أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف النقابة المسددين للاشتراكات، للتصويت فى انتخابات التجديد النصفى وانتخاب النقيب العام للأطباء، و3 أعضاء بمجلس النقابة العامة فوق السن، و3 أعضاء تحت السن، وممثل أطباء جنوب الصعيد فى مجلس النقابة العامة للأطباء.

وأكدت الدكتورة تهانى يونس، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء بالوادى الجديد، والأمين العام المساعد للنقابة الفرعية، فوز نقيب أطباء الوادى الجديد، الدكتور أحمد صالح، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية الذى انتهت مدتهم، بالتزكية، فى انتخابات التجديد النصفى، والتصويت يتم لاختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة وممثل جنوب الصعيد، مشيرة إلى إقبال الأطباء منذ بدء التصويت فى التاسعة صباحاً ويستمر حتى الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائى.

وقالت إنه سيقام عقب غلق باب التصويت حفل لتكريم الأطباء المحالين للتقاعد، وكذلك حفل ترحيب بالأطباء الجدد وتكريم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد محروس، وسط حرص النقابة الفرعية على تقديم الخدمات المختلفة والاهتمام بالأطباء وما يقدموه من أعمال لخدمة المرضى وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لأبناء المحافظة فى المستشفيات العلاجية المختلفة والوحدات الصحية.