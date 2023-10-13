مجلس التعاون الخليجي: مواقفنا تجاه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ثابتة وواضحة

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، إن مواقف الدول الخليجية تجاه الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ثابتة وواضحة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتشريعات والقرارات الدولية وعلي رأسها المبادرة العربية للسلام لعام 2002 الرامية إلى حل شامل منصف للجميع يقوم على أساس حل الدولتين.

وأكد خلال لقاء خاص عبر شاشة «الحدث» مساء الخميس، أن دول العالم كافة سواء كانت دول مجلس التعاون أو غيرها من المجتمعات الغربية؛ لا ترغب إطلاقا في رؤية مشاهد قتل الأطفال والنساء وترويع المدنيين، قائلا: «لا يمكن أن نقبل بأن يروع أحد في بيته ومأمنه سواء كان فلسطينيا أو أي جنسية أخرى».

وناشد المجتمع الدولي باتخاذ مواقف ثابتة وصريحة لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة واستعادة دولته بعد مرور ثمانية عقود والشعب الفلسطيني يركض خلف سراب، معقبا: «العالم اليوم أمام مساءلة تاريخية للتوصل والانتهاء من هذه المشكلة».

وعلى صعيد آخر يتعلق باتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعت مع الاتحاد الأوربي بحضور 27 دولة العام الماضي، قال إن الاتفاقية تأتي بناء على رغبة الجانب الغربي بشأن تطوير العلاقات، مؤكدا أن الاتحاد الأوربي يرى في الخليج العربي دولا ذات ثقل إقليمي ودولي في ظل الطموحات الكبيرة لديها.

وأضاف أن الاتحاد الأوربي يدرك تجاوز إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم إلى 2.4 تريليون دولار، مشيرا إلى بلوغ التوقعات أن تتخطى حاجزا الـ 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050.

وأوضح أن الاتفاقية تتطرق إلى تعزيز التعاون على المستويات كافة على رأسها الموضوعات الاقتصادية والأمنية والأكاديمية والاستثمارية وغيرها من القطاعات مع الأصدقاء في أوربا.