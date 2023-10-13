عبد السند يمامة: الترشح للرئاسة يمثل عودة حزب الوفد للحياة السياسية

كشف عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، عن سبب إقدامه على خطوة الترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفًا أنه ترشح للرئاسة اطلاقًا من رئاسته لحزب الوفد ومن الطبيعي أن يشغل باله الاستحقاق الرئاسي.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن سبق وعرض على الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، فكرة الترشح للرئاسة ولكن الهيئة اعترضت بالكامل على هذا الأمر، إلا عضو آخر أيده، مضيفًا أنه الترشح للانتخابات الرئاسية بمثابة عودة الحزب للحياة وخروجه للحياة السياسية.

وأكد أنه مهوم ببلده والحياة السياسية يشارك بها قبل انضمامه لحزب الوفد، مشيرًا إلى أنه لم ينضم لأي حزب أو جماعة، ولكنه مواطن مصري درس في فرنسا ومصر ومشغول بقضاياها.

ولفت إلى أنه هو من طرح فكرة الترشح للرئاسة على حزبه، وكان يخشى رفضهم، إلا أنهم وافقوا واختاروه كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن هذا الموقف كان بمثابة مفاجأة له؛ نظرًا لاعتراض شخص واحد فقط من بين فقط من 60 عضوًا بالهيئة العامة للحزب.

ويدخل يمامة سباق الرئاسة كمرشح ثالث بعدما تقدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي وممثله القانوني، الأيام القليلة الماضية، بأوراق الترشح للهيئة وأكثر من مليون و130 ألف تأييد شعبي من المواطنين لترشح السيسي، والتي جرى توثيقها في مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منذ إعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، بالإضافة إلى 424 تزكية من أعضاء المجلس، ضمن الأوراق الرسمية للترشح.