فاروق جويدة: عبد الناصر كان الوحيد القادر على تطبيق الديمقراطية لكنه لم يفعل

قال الشاعر فاروق جويدة، إن جيله أصيب بهزيمة نفسية عقب نكسة، 1967 لأن هذا الجيل كان لديه إيمان كبير بقوة الدولة المصرية فجاء وقع الهزيمة بشكل صارم للغاية.

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان الوحيد القادر على تطبيق الديمقراطية بأرقى مستوياتها في مصر وجميع الدول العربية، لكنه لم يطبقها للأسف، مؤكدا أن الرصيد الذي وصل إليه في الجماهيرية وحب الناس له كان يعطيه الحق في أن يعبث فيهم كيفما يشاء، ولكنه عبث بطريقته.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية شهدت تراجعا ملحوظا وبدأ هذا التراجع على مستوى السلطة، ثم على المستوى الشعبي، موضحا أن الأحداث الأخيرة تمثل صحوة ولكن لا أحد يعلم هل تكتمل أم تتراجع مرة أخرى، وذلك لوجود انقسام في الشارع العربي تجاه القضية الفلسطينية برمتها ولم تعد لها أولوية كما كانت.

وذكر أن هناك أربعة أو خمس قضايا في المنطقة العربية، تسبق القضية الفلسطينية، هذا إلى جانب مسئولية جزء من الفلسطينيين أنفسهم عن تراجع قضيتهم ولكن هذا الأمر لا يبرأ السلطة الفلسطينية من هذه الإشكالية.