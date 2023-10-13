إسرائيل: حماس تتحمل مسئولية أي ضرر للمدنيين حال عدم إخلاء شمالي غزة

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هاجاري، اليوم الجمعة، بأن حماس تتحمل المسئولية عن أي ضرر يلحق بالمدنيين الذين لن يخلوا شمالي قطاع غزة.



وقال هاجاري في مؤتمر صحفي: "تستفيد حماس من وجود سكان قطاع غزة، وتجلب لهم الكوارث، وتدعوهم إلى عدم الانصياع لتوصيات الجيش الإسرائيلي"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



كان الجيش الإسرائيلي، طالب المدنيين الفلسطينيين في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، بإخلاء شمال غزة قبيل هجوم بري محتمل.



وطالبت الهيئة الشعبية العامة لشئون اللاجئين في قطاع غزة، المواطنين، بعدم التعاطي مع دعوات النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه.



وأضاف هاجاري في مؤتمره الصحفي "المسئولية عما قد يحدث لأولئك الذين لن يخلوا مساكنهم تقع على حماس".



وتابع أن الجيش يستعد للمراحل المقبلة من الحرب، وإنه مستعد لتنفيذ عمليات "في أنحاء الشرق الأوسط وحيثما تكون هناك ضرورة أمنية.



يأتي الاجتياح المحتمل من جانب الجيش الإسرائيلي وسط غارات جوية مكثفة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس، يوم السبت الماضي، والتي شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام بلدات إسرائيلية، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة لدى طرفي الصراع.