من المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا، اليوم الجمعة، بشأن تجديد ترخيص المبيد العشبي جليفوسات في الدول الأعضاء، وسط انتقادات حادة.

وستصوت اللجنة المسؤولة -تشمل أيضا ممثلين من دول الاتحاد الأوروبي- على مقترح قدمته المفوضية الأوروبية للسماح باستخدام المبيد حتى نهاية 2033.

ويعد الجليفوسات -وهو مكون نشط شائع الاستخدام في مبيدات الأعشاب- مثيرا للجدل لتأثيره المحتمل على التنوع البيولوجي، ويعتقد بعض العلماء أنه مسرطن. ويقول المنتج الرئيسي للجليفوسات، شركة "باير"، إنه لا يسبب ضررا.

وينتهي التصريح الحالي لاستخدام المبيد في الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر.

ووجدت هيئة سلامة الغذاء الأوروبية أن المبيد العشبي لا يشكل أي خطر غير مقبول، بحسب دراسة نشرت في يوليو.

وقوبل تجديد الترخيص المحتمل بانتقادات من بعض الساسة والمدافعين عن البيئة والنشطاء.

وقال وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير إنه يجب وقف استخدام الجليفوسات تدريجيا، وتعتزم ألمانيا، وهي صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، حظر الجليفوسات على مستوى البلاد اعتبارا من العام المقبل.